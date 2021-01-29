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Москва

«Адмирал Макаров» двинулся навстречу эсминцам США в Черном море 

Павел Тиунов 1 час назад
Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) РФ «Адмирал Макаров» покинул пункт базирования и вышел в акваторию Черного моря, где ранее были замечены два американских эсминца, сообщает Interfax. Экипаж военного корабля был приведен в полную боевую готовность.
Командование уверяет, что выход «Адмирала Макарова» — учебный и выполнен по графику. В ходе отработки маневров российские военные моряки обнаружили и уничтожили условную воздушную цель, а также расставили активные и пассивные помехи в рамках возможной радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, они привели в готовность артиллерийское вооружение фрегата и отработали подготовку к вероятному морскому бою. На следующем этапе учений моряки будут взаимодействовать с береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бастион».
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Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter появился в Черном море 28 января. Пятью днями ранее в акваторию зашёл американский эсминец USS Donald Cook, который способен нести на себе полсотни крылатых ракет «Томагавк». На его появление, как сообщал «Рамблер», тогда отреагировал российский сторожевой корабль «Пытливый». Судно направилось в означенный командованием район, где состоялись плановые учения.
Экипаж обнаружил предполагаемую цель, которая двигалась по направлению к российской границе, и идентифицировал её. Корабль условного противника, в роли которого выступал щит-мишень, был уничтожен прямым попаданием. Также российские военные отработали слаженность действий при противоминной и противовоздушной обороне.
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Армия , Видео , В мире , Пентагон , Интерфакс
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