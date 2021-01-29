Пентагон отказался комментировать похищение российского «Панциря-С1» 

Минобороны США знают о статье журналистов Times, в которой говорится о похищении американцами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь» российского производства в Ливии , но подтверждать или опровергать новость отказываются, сообщает РИА Новости.

Представитель военного ведомства Джессика Макналти переадресовала вопрос в Госдепартамент США , который занимается политикой американских властей по отношению к Ливии. При этом она подчеркнула, что США придерживается позиции, согласно которой в Ливию не должно поступать современное вооружение.

Накануне, как сообщал «Рамблер», журналисты Times сообщили, что ЗРК «Панцирь» американцы заполучили на поле боя в Ливии в июле прошлого года. Похищенный «Панцирь» принадлежит Ливийской национальной армии. Ракетный комплекс, который достался военнослужащим США неповрежденным, был вывезен транспортным грузовым самолетом на немецкую базу Рамштайн, где находится по сей день. Считается, что операция была проведена для того, чтобы не допустить попадания ЗРК в руки контрабандистов. В противном случае могла возникнуть угроза уничтожения гражданских самолетов, уверяют западные журналисты. Известно, что комплекс российского производства ливийцы получили в ОАЭ, власти которых в свою очередь приобрели его в РФ.

По его словам, ЗРК наряду с другими комплексами является составной частью цельной системы противовоздушной обороны. Он допустил, что, заполучив передовой российский ракетный комплекс, американцы разберут его на детали и подробно изучат.

«Это дает богатый пласт информации разведывательным службам об уровне оборонной промышленности России», — добавил он.

Эксперт также выразил сожаление, что передовая российская «зенитка» попала в руки ливийцам, которые не смогли её уберечь.