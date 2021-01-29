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Китай показал уничтожение танков с помощью новейшего ракетного комплекса AFT-10 

Ferra.ru 5 часов назад
Китай показал уничтожение танков с помощью ракетного комплекса AFT-10
Фото: Ferra.ru
В сети получили распространение изображения, на которых показывается уничтожение танков Type 59 (основой для которых послужил советский Т-54) китайским новейшим ракетным комплексом AFT-10.
Так, выпущенная из РК ракета HJ-10 без особых проблем справилась с целью, сообщает Военное обозрение. Согласно имеющимся данным, этот тип вооружения создавался с целью ведения огня по удалённым бронированным целям.
Ferra.ru
Отметим, что впервые AFT-10 был продемонстрирован ещё в 2014 году. При массе в 20 тонн, боевое оружие достаточно мобильно, в том числе за счёт шасси БМП ZBD-04A. На сегодняшний день ракетный комплекс оснащается 8 управляемыми ракетами, которые расположены в транспортно-пусковых контейнерах, находящихся в боеготовом состоянии.
Масса же ракеты HJ-10 составляет 150 кг, 43 из которых приходится на боевую часть. Дальность её действия составляет от 2 до 10 км.
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Армия , Ferra.ru , Военное обозрение , Китай
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