Китай показал уничтожение танков с помощью ракетного комплекса AFT-10

В сети получили распространение изображения, на которых показывается уничтожение танков Type 59 (основой для которых послужил советский Т-54) китайским новейшим ракетным комплексом AFT-10.

Так, выпущенная из РК ракета HJ-10 без особых проблем справилась с целью, сообщает Военное обозрение. Согласно имеющимся данным, этот тип вооружения создавался с целью ведения огня по удалённым бронированным целям.

Ferra.ru

Отметим, что впервые AFT-10 был продемонстрирован ещё в 2014 году. При массе в 20 тонн, боевое оружие достаточно мобильно, в том числе за счёт шасси БМП ZBD-04A. На сегодняшний день ракетный комплекс оснащается 8 управляемыми ракетами, которые расположены в транспортно-пусковых контейнерах, находящихся в боеготовом состоянии.

Масса же ракеты HJ-10 составляет 150 кг, 43 из которых приходится на боевую часть. Дальность её действия составляет от 2 до 10 км.