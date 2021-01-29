Иранский депутат призвал США снять все санкции до возвращения к СВПД 

28 января иранский депутат заявил, что подпись Джо Байдена о возвращении к СВПД не имеет значения для Ирана , призвав новую администрацию США сначала снять все санкции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью информационному агентству Mehr Сейед Махмуд Набавиан, представляющий избирательный округ Тегерана в иранском парламенте, заявил, что иранская ядерная сделка являлась «инструментом» для снятия банковских санкций с страны в начале 2015 года, однако этого не произошло.

Он приветствовал возможное возвращение Вашингтона к ядерной сделке, если санкции, особенно те, которые касаются банковских отношений Ирана с миром, будут сняты, при этом подчеркнув, что подпись Байдена о возвращении к СВПД будет бессмысленной для Тегерана, пока санкции все еще действуют.

Далее законодатель напомнил, что иранский парламент принял законопроект, получивший название Стратегического плана действий по противодействию санкциям в начале декабря прошлого года, предоставив Вашингтону два месяца на отмену санкций.