Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео 

"Летчики истребителей Су-35С авиаэскадрильи Западного военного округа в Карелии, выпускники 2020 года, выполнили первые в этом периоде обучения полёты над Ладожским озером. Особое внимание при выполнении плановых полетов было уделено взлету и посадке при боковом ветре, низком пороге видимости, а также возможности обледенения при заходе на посадку. Каждую из нештатных ситуаций летный состав полка отработал на симуляторах", — говорится в комментарии к видео.