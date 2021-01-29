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Москва

Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учебных полетов экипажей Су-35С Западного военного округа в Карелии в рамках полетов над Ладожским озером.
"Летчики истребителей Су-35С авиаэскадрильи Западного военного округа в Карелии, выпускники 2020 года, выполнили первые в этом периоде обучения полёты над Ладожским озером. Особое внимание при выполнении плановых полетов было уделено взлету и посадке при боковом ветре, низком пороге видимости, а также возможности обледенения при заходе на посадку. Каждую из нештатных ситуаций летный состав полка отработал на симуляторах", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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