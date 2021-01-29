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Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион» 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации показало, как происходит развёртывание дивизиона комплексов «Бастион» в ходе учения на Черноморском флоте. Видео учений опубликовано на официальном сайте ведомства.
"Кадры развертывания береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» в ходе учения на Черноморском флоте. Дивизон БРК совершил марш в назначенный район, чтобы отработать задачи по предназначению и подготовиться к совместным тренировкам с экипажем одного из фрегатов флота", — говорится в комментарии к видео.
«Бастион» — это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» / «Оникс». Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Комментарии
Армия , Видео , Министерство обороны
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