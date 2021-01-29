Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион» 

Министерство обороны Российской Федерации показало, как происходит развёртывание дивизиона комплексов «Бастион» в ходе учения на Черноморском флоте. Видео учений опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Кадры развертывания береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» в ходе учения на Черноморском флоте. Дивизон БРК совершил марш в назначенный район, чтобы отработать задачи по предназначению и подготовиться к совместным тренировкам с экипажем одного из фрегатов флота", — говорится в комментарии к видео.

«Бастион» — это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» / «Оникс». Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.