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Москва

Учение с расчетами «Искандер» показали на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео с учений расчетов ОТРК «Искандер» на Кубани.
"Электронные пуски с неподготовленных позиций провели расчеты ОТРК «Искандер-М» Южного военного округа на занятиях по тактико-специальной подготовке. Подразделения развернули комплексы, выполнили маскировку, перегрузку ракет и оперативный вывод техники из-под ответного удара условного противника", — говорится в комментарии к видео.
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области. Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на МАКС в Жуковском.
Армия , Видео , Министерство обороны
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