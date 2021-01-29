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Видео стрельб минометчиков в Самарской области 

Вадим Дроздов 25 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео со стрельб минометчиков Центрального военного округа в Самарской области.
"Огневые точки условного противника уничтожили артиллеристы Центрального военного округа на Рощинском полигоне в Самарской области. Боевые стрельбы из 122-мм минометов «Сани» провели в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня». Расчеты выполняли стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстояниях от 800 до 1300 метров", — говорится в комментарии к видео.
Миномет 2С12 или «Сани» — советский буксируемый миномётный комплекс калибра 120 мм, обеспечивающий транспортировку миномёта как возимым, так и буксируемым способами.
Армия , Видео , Министерство обороны
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