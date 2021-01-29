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В России рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В России оценили последствия похищения «Панциря» американцами
Фото: РИА Новости
Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов рассказал «Интерфаксу» о последствиях похищения американскими военными российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» в Ливии.
По его словам, попадание к США ЗРК — негативный факт, но он не будет иметь для России серьезных последствий. Он пояснил, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.
При этом само «железо» является для американцев хорошей находкой.

«Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть "Панцири" в таком экспортном исполнении», — сказал собеседник агентства, добавив, что Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед.

С Модестовым согласился генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, служивший на командных должностях в системе противовоздушной обороны России.

«Война есть война. Бывают трофеи. Бывает, что и нам что-то достается», — заявил он.

По его словам, техника, которая идет на экспорт, отличается от той, что поступает в российские Вооруженные силы.

«Американцам придется долго изучать "Панцирь" и долго думать, чтобы сделать копию», — уверен Бижев.

Ранее издание The Times сообщило, что США в июле 2020 года похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства. ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».
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Комментарии 1
Армия , Оружие , Айтеч Бижев , Академия военных наук , Интерфакс , Ливия , США
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