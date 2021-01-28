В НАТО объяснили заход американского эсминца в Черное море 

"Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря", — говорится в распространенном пресс-службой альянса сообщении.