Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Армения и Азербайджан поспорили из-за пленных 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными
Фото: РИА Новости
Армения и Азербайджан поспорили из-за восьмого пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября, согласно которому две страны должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Об этом сообщает РБК.
Как пишет издание со ссылкой на российский дипломатический источник и собеседника с армянской стороны, Баку получил всех своих военнопленных. Однако Ереван все еще не получил более 140 человек. При этом точное число пленных не называется.
11 января на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе встрече лидеров России, Армении и Азербайджана обсуждались два главных вопроса: разморозка экономических и транспортных связей в регионе и обмен пленными. О восстановлении связей удалось договориться, 30 января пройдет первая встреча рабочей группы. Однако во втором вопросе прогресса не произошло.
По информации издания, Азербайджан считает, что удерживаемые им лица не подлежат обмену, поскольку часть из них были захвачены уже после окончания боевых действий, а другие являются обвиняемыми по трем статьям: «Наемничество», «Терроризм» и «Военные преступления». В МИД страны также сообщили, что в соответствии с договоренностями передали Еревану 60 человек.
Стороны уже несколько раз провели обмен пленными. Так, 28 декабря на родину из Еревана вернулись двое азербайджанских солдат, Армения получила назад четырех своих военнослужащих. Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку состоялся 14 декабря.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы еще три района. В Карабах вошли российские миротворцы.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Последние новости
Умер Василий Лановой Умер Василий Лановой Украина ввела санкции против России Украина ввела санкции против России В России рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами В России рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами
Комментарии
Армия , Войска , Армения и Азербайджан , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
00:56
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
Общество
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
02:59
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
Происшествия
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
01:00
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
Происшествия
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
01:01
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
Армия
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
01:23
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
Происшествия
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
01:10
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
Общество
Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео
01:04
Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео
В мире
Нелегальный нефтезавод в Волгограде сняли на видео
01:39
Нелегальный нефтезавод в Волгограде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение