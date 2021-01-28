Похищенный США «Панцирь» содержал обманную электронику

По сообщениям зарубежных СМИ, США смогли вывезти из Ливии российский комплекс ПВО «Панцирь-С1Э». Якобы, делалось это, чтобы не допустить попадания комплекса в руки любой из местных группировок. Однако, у российских экспертов другое мнение. Комплекс был вывезен Пентагоном для исследования боевых качеств современного российского вооружения и проведения учений.

Как отметил в интервью «МК» военный эксперт Алексей Валюженич, ценные сведения из своего трофея вряд ли удастся получить. Экспортная версия «Панциря», по его словам, отличается от оригинала.

«Когда современные образцы вооружений отправляются на экспорт, всегда учитывается возможность того, что они попадут в руки вероятного противника. Он использует не такую широкую номенклатуру боеприпасов и, как я думаю, в нём не такая современная электроника и основные узлы. Так что единственное, что смогут узнать американцы — это как работает «эмиратовский» вариант», — приводит слова эксперта «Московский комсомолец».

Валюженич отметил, что так делают и у нас, и в США — никто не отправляет на продажу самое-самое лучшее. Как пример — поставленные в Турцию зенитные системы С-400 по своему функционалу уступают тем, которые прикрывают наше воздушное пространство. То же можно сказать и о «Панцире».

Как сообщила британская The Times, тайная миссия состоялась в июне 2020 года. И, по данным издания, транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III приземлился в международном аэропорту Зувара, расположенном к западу от столицы Ливии города Триполи. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» загрузили и доставили на аэродром ВВС США Рамштайн в Германии.

Комплекс ПВО «Панцирь-С1» стоит на вооружении армии России, «Панцирь-С1Э» — его экспортная версия. И в 2019 году эти комплексы появились на вооружении Ливийской национальной армии под командованием мятежного маршала Халифы Хафтара. Предположительно, современные вооружения Хафтару поставляют власти ОАЭ. Однако, известно, что весной 2020 года войска Хафтара потерпели поражение в боях за ливийскую столицу Триполи.