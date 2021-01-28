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Пентагон не стал комментировать похищение российского «Панциря-С1» 

РИА Новости и ещё 5 17 часов назад
Пентагон отказался комментировать похищение российского «Панциря-С1»
Фото: РИА Новости
В Пентагоне в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военных якобы попал "захваченный" в Ливии российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", но не стали подтверждать или опровергать эту информацию.
Ранее британская газета Times опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", который затем секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. По утверждению издания, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. Отмечается, что ЗРК якобы был куплен у России ОАЭ, а затем направлен в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару.

"Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями", — сказала РИА Новости представитель минобороны США Джессика Макналти.

Далее она заявила о том, что Вашингтон против военной интервенции в Ливии, и о поддержке соглашения о прекращении огня в этой стране от 23 октября, включающее положение о выводе иностранных войск.

"Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы гарантировать, что современные системы вооружений не попадут ни в Ливию, ни будут переданы из Ливии в руки опасных игроков", — добавила Макналти.

Она не ответила прямо на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение The Times.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.
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Комментарии 3
Армия , Михаил Богданов , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Госдеп США , РИА Новости , Газета The Times , Германия , Ливия , Москва , США , Турция
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