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Главы ДНР и ЛНР заявили о будущем Донбасса с Россией 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Главы ДНР и ЛНР заявили о будущем Донбасса с Россией
Фото: РИА Новости
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что будущее Донбасса связано с Россией. Об этом в четверг, 28 января, сообщает РИА Новости.
Пасечник назвал главной задачей возвращение региона «в российское политическое, экономическое и культурное пространство».

«Я уверен, будущее народа Донбасса — только с Россией», — сказал глава ЛНР на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

Пушилин заявил, что Донбасс «всегда был русским», и проживающие в регионе люди — русские.

«Будущее Донбасса в стратегической перспективе очевидно — это воссоединение с РФ», — подчеркнул он.

В декабре Пушилин заявил о разработке доктрины «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи региона с Россией.
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Армия , В мире , Леонид Пасечник , Денис Пушилин , РИА Новости , Донецк , Республика Крым
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