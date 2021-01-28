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Москва

ВКС России подняты по тревоге в Сирии 

Артём Кульша 24 минуты назад
Военно-космические силы России подняты по тревоге и уничтожают силы террористов в Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
За последнее время, как сообщал «Рамблер», боевики запрещенной в России организации ИГИЛ совершили серию терактов в Сирии. По этой причине ВКС совместно с правительственной армией Сирии приступили к проведению крупномасштабной контртеррористической операции в Сирийской пустыне. В ее рамках военные находят и уничтожают силы врага.
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«Военкоры Русской Весны» опубликовали видеозапись, на которой запечатлено то, как российские военные уничтожают убежища и транспортные средства террористов на территории между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

«Промежуточные итоги операции пока подводить рано, однако известно, что уже десятки боевиков настигла заслуженная расплата», — сообщает телеграм-канал.

В декабре политолог Андрей Федоров высказал мнение, что все ключевые политические вопросы в Сирии решатся в 2021 году, а сейчас там нагнетается внутреннее напряжение, из-за чего ситуация может взорваться не в пользу России. Он заявил, что решение ключевых политических вопросов в Арабской республике будет означать для России прямую конфронтацию с Турцией.
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Армия , Видео , Александр Невский , Андрей Федоров , Исламское государство
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