ВКС России подняты по тревоге в Сирии 

Военно-космические силы России подняты по тревоге и уничтожают силы террористов в Сирии. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
За последнее время, как сообщал «Рамблер», боевики запрещенной в России организации ИГИЛ совершили серию терактов в Сирии. По этой причине ВКС совместно с правительственной армией Сирии приступили к проведению крупномасштабной контртеррористической операции в Сирийской пустыне. В ее рамках военные находят и уничтожают силы врага.
«Военкоры Русской Весны» опубликовали видеозапись, на которой запечатлено то, как российские военные уничтожают убежища и транспортные средства террористов на территории между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.
«Промежуточные итоги операции пока подводить рано, однако известно, что уже десятки боевиков настигла заслуженная расплата», — сообщает телеграм-канал.
В декабре политолог Андрей Федоров высказал мнение, что все ключевые политические вопросы в Сирии решатся в 2021 году, а сейчас там нагнетается внутреннее напряжение, из-за чего ситуация может взорваться не в пользу России. Он заявил, что решение ключевых политических вопросов в Арабской республике будет означать для России прямую конфронтацию с Турцией.