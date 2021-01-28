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Москва

Редкая САУ: БМП-1 в Уганде превратили в самоходный 120-мм миномет 

Российская Газета 1 час назад
В Уганде БМП-1 в превратили в самоходный 120-мм миномет
Фото: Instagram
Советские боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2 состоят на вооружении многих африканских государств.
Часть такой техники была поставлена в армии этого континента еще Советским Союзом, другая получена уже после распада СССР. Причем поставки осуществлялись как из СНГ, так и из тех стран, что входили в организацию Варшавского договора.
Например, Уганда в начале двухтысячных приобрела на Украине более шести десятков "двоек", которые в настоящее время находятся в механизированных соединениях Народных сил обороны.
Также 18 БМП-1 превратили в самоходные артиллерийские установки. Сняв башни с 73-мм гладкоствольными пушками 2А28 "Гром", вместо них смонтировали 120-мм минометные комплексы CARDOM израильской компании Soltam.
Это оружие выполнено в виде боевого модуля, расположенного на поворотной платформе, в походном положении оно убирается во внутреннюю часть корпуса.
Максимальная дальность стрельбы — 7200 метров, а при использовании специально доработанных боеприпасов — уже 9500 метров.
Боевая скорострельность может составлять 15-16 выстрелов в минуту.
Для самообороны на таких самоходках установлены два 7,62-мм пулемета и автоматический гранатомет.
Известно, что эти САУ принимали участие в боевых действиях на территории Сомали.
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Армия , Уганда
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