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Китай назвал главную цель военных учений в Тайваньском проливе 

Слово и Дело 1 час назад
Китай назвал предупреждением учения в Тайваньском проливе
Фото: Reuters
Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь отметила, что учения китайской армии в районе Тайваньского пролива является серьезным предупреждение для внешних сил и сепаратистов. Он также добавила, что Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве.
Ранее стало известно, что группа военных кораблей ВМС США вошла в воды Южно-Китайского моря в рамках учений по "поддержке режима свободны судоходства". Позднее ВВС Тайваня провели военные учения, в ходе которых продемонстрировали свои новейшие крылатые ракеты Wan Chien. В свою очередь китайская армия начала серию военных учений в Тайваньском проливе.
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Армия , Госсовет КНР , Китай , Пекин
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