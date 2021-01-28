Китай назвал предупреждением учения в Тайваньском проливе

Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь отметила, что учения китайской армии в районе Тайваньского пролива является серьезным предупреждение для внешних сил и сепаратистов. Он также добавила, что Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве.
Ранее стало известно, что группа военных кораблей ВМС США вошла в воды Южно-Китайского моря в рамках учений по "поддержке режима свободны судоходства". Позднее ВВС Тайваня провели военные учения, в ходе которых продемонстрировали свои новейшие крылатые ракеты Wan Chien. В свою очередь китайская армия начала серию военных учений в Тайваньском проливе.