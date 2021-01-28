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Москва

Военные Южной Кореи и США проведут учения в начале марта 

ИА Regnum 2 часа назад
Южная Корея проведет учения с США
Фото: US Army
В начале марта 2021 года военные Южной Кореи и США проведут совместные учения в соответствии с планом. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на заявление министра обороны страны Со Ука.
По его словам, речь идёт о командно-штабных учениях в виде компьютерной симуляции.
Министр обороны акцентировал внимание на том, что учения носят регулярный характер и являются оборонительными, а также подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса срок проведения учений может быть сокращён.
Он также отметил, что южнокорейская сторона готова обсудить подробности с КНДР по военным каналам, чтобы снизить напряжённость в регионе.
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Армия , КНДР , Южная Корея , США
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