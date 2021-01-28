Южная Корея проведет учения с США

В начале марта 2021 года военные Южной Кореи США проведут совместные учения в соответствии с планом. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на заявление министра обороны страны Со Ука.

По его словам, речь идёт о командно-штабных учениях в виде компьютерной симуляции.

Министр обороны акцентировал внимание на том, что учения носят регулярный характер и являются оборонительными, а также подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса срок проведения учений может быть сокращён.

Он также отметил, что южнокорейская сторона готова обсудить подробности с КНДР по военным каналам, чтобы снизить напряжённость в регионе.