США похитили в Ливии российский «Панцирь» 

Американцы похитили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1», сообщает издание The Times. Аналитики полагают, что теперь военные эксперты США смогут изучить промышленные возможности россиян и на основе полученных знаний моделировать ведение боевых действий с вероятным противником.

Журналисты отмечают, что ЗРК американцы заполучили на поле боя в Ливии в июле прошлого года. Похищенный «Панцирь» принадлежит Ливийской национальной армии. Ракетный комплекс, который достался военнослужащим США неповрежденным, был вывезен транспортным грузовым самолетом на немецкую базу Рамштайн, где находится по сей день.

По словам автора статьи, операция была проведена для того, чтобы не допустить попадания ЗРК в руки контрабандистов. В противном случае могла возникнуть угроза уничтожения гражданских самолетов. Известно, сто комплекс российского производства ливийцы получили в ОАЭ, власти которых в свою очередь приобрели его в РФ.

Аналитики, комментируя ситуацию, разошлись во мнениях насчёт ценности «Панциря» для американских экспертов. Одни полагают, что военные специалисты давно имеют возможность изучать российские ЗРК в Эмиратах. Другие склоняются к тому, что похищенный «Панцирь» все же может внести для американцев ясность в вопросе российских производственных мощностей. Кроме того, с учетом возможностей отечественных комплексов теперь военные эксперты США смогут моделировать возможное противостояние с Россией, добавили аналитики.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Украина совместно с турецкими экспертами с большой долей вероятности займется производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, более известных как «убийцы» российских зенитных комплексов «Панцирь». Об этом заявил посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере. Он заявил, что в перспективе возможно производство дронов на территории Украины. Сотрудничество стран в сфере оборонной промышленности может стать «новым символом» турецко-украинского взаимодействия. При этом известно, что российские зенитчики уже на регулярной основе учатся сбивать турецкие беспилотники.