Танковый экипаж из Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса 

Экипаж танка из города Кяхта в Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса. Командир боевой машины — гвардии старший сержант Максим Аюшеев, наводчик-оператор — гвардии рядовой Евгений Филиппов, механик-водитель гвардии рядовой Виктор Хишектуев.
Как сообщается на странице Кяхтинского района в инстаграм, военные установили мировой рекорд по навешиванию колейных минных тралов с результатом 4 минуты 17 секунд. Отмечается, что отличным считается результат в 7 минут.
«Рекордсменами мира кяхтинские танкисты стали в 2020 году на окружном этапе «Танкового биатлона» в г. Борзя Забайкальского края. Так держать, парни!» — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу на танковом биатлоне, проходившем в рамках VI международных армейских игр АрМИ-2020. При этом лучшим в мире был признан танковый экипаж из Бурятии в составе Сергея Михеева, Баина Бодеева и Павла Золотько.