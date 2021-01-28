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Танковый экипаж из Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса 

ИА Regnum 1 час назад
Танковый экипаж из Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: РИА Новости
Экипаж танка из города Кяхта в Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса. Командир боевой машины — гвардии старший сержант Максим Аюшеев, наводчик-оператор — гвардии рядовой Евгений Филиппов, механик-водитель гвардии рядовой Виктор Хишектуев.
Как сообщается на странице Кяхтинского района в инстаграм, военные установили мировой рекорд по навешиванию колейных минных тралов с результатом 4 минуты 17 секунд. Отмечается, что отличным считается результат в 7 минут.

«Рекордсменами мира кяхтинские танкисты стали в 2020 году на окружном этапе «Танкового биатлона» в г. Борзя Забайкальского края. Так держать, парни!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу на танковом биатлоне, проходившем в рамках VI международных армейских игр АрМИ-2020. При этом лучшим в мире был признан танковый экипаж из Бурятии в составе Сергея Михеева, Баина Бодеева и Павла Золотько.
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Армия , Сергей Михеев , Евгений Филиппов , СБОРНАЯ РОССИИ , Борзя , Забайкальский Край , Кяхта , Республика Бурятия
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