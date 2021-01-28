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Москва

Видео группового поиска АПЛ условного противника 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений по групповому поиску атомной подводной лодки условного противника самолетами Ил-38 на Камчатке.
"Групповой поиск и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств провели экипажи противолодочной авиации на Камчатке. Задачи выполнялись в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота группой самолетов в составе Ил-38 и Ил-38Н", — говорится в комментарии к видео.
Ил-38 (по кодификации НАТО: May) — советский противолодочный самолёт средней дальности, разработанный в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В.
Армия , Видео , Министерство обороны , НАТО
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