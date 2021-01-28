Видео группового поиска АПЛ условного противника 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений по групповому поиску атомной подводной лодки условного противника самолетами Ил-38 на Камчатке.

"Групповой поиск и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств провели экипажи противолодочной авиации на Камчатке. Задачи выполнялись в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота группой самолетов в составе Ил-38 и Ил-38Н", — говорится в комментарии к видео.