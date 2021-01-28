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Москва

Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
26 января на полигоне Алабино в Московской области прошли учебные стрельбы гранатометчиков осеннего призыва 2020 года Таманской мотострелковой дивизии. Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте выложило видео с этих учений.
Гранатометчик входит в состав мотострелкового отделения. Ему принадлежит важная роль в усилении огневой мощи отделения. Вооруженный гранатометом, запасом реактивным гранат и гранат с кумулятивными зарядами, он ведет огонь на поражение наземных и наводных целей, бронированных средств противника и подавление его огневых точек. Важное значение для гранатометчика имеет умение вести прицельный огонь из боевой машины пехоты (БМП) или бронетранспортера (БТР) при их передвижении на поле боя.
Армия , Видео , Министерство обороны
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