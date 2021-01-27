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Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» появится на кораблях 

Российская Газета 2 часа назад
Зенитный комплекс «Тор-М2» появится на кораблях
Фото: РИА Новости
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" станет межвидовым: на его основе создается комплекс корабельного базирования. Об этом сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" комплексом и корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед", — сообщил Зиятдинов журналу "Национальная оборона".

По словам главы завода, сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д.

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу. Это вообще постоянный, непрерывный процесс", — пояснил он, добавив, что также ведется диверсификация несущей базы.

В модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси.

"Кроме того, вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта. Обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 км. Решен целый ряд других задач", — добавил Зиятдинов.

Напомним, в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что для борьбы с тактическими беспилотными летательными аппаратами в России создается малогабаритная ракета для ЗРК "Тор-М2".
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Армия , Олег Салюков , Журнал "Национальная оборона"
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