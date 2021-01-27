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Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом 

РИА Новости 35 минут назад
Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом
Фото: © AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи после недавних заявлений в сторону ИРИ начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Авива Кохави пригрозил ударом по Израилю в случае "малейшей ошибки" властей этой страны.
Авив Кохави во вторник заявил, что ядерное соглашение с Ираном является плохим и на оперативном, и на стратегическом уровнях, и его нельзя допускать. Он также поручил подготовить ряд оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим.

"Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении строя Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, которые, по их словам, предназначены для удара по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и Тель-Авив", — заявил Шекарчи в интервью телерадиокорпорации IRIB.

По словам представителя иранских ВС, власти Израиля не осознают и пока не имеют представления о мощи вооруженных сил Исламской Республики. Он также добавил, что "уничтожение Израиля" в случае их ошибок у Ирана на повестке дня.
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Армия , Абольфазль Шекарчи , Генштаб , ЦАХАЛ
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