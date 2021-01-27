Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом 

Авив Кохави во вторник заявил, что ядерное соглашение с Ираном является плохим и на оперативном, и на стратегическом уровнях, и его нельзя допускать. Он также поручил подготовить ряд оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим.

"Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении строя Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, которые, по их словам, предназначены для удара по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и Тель-Авив", — заявил Шекарчи в интервью телерадиокорпорации IRIB.

По словам представителя иранских ВС, власти Израиля не осознают и пока не имеют представления о мощи вооруженных сил Исламской Республики. Он также добавил, что "уничтожение Израиля" в случае их ошибок у Ирана на повестке дня.