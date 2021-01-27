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На учениях РВСН условных диверсантов обнаружили с помощью беспилотников 

Министерство обороны Российской Федерации 2 часа назад
На учениях РВСН «диверсантов» нашли с помощью дронов
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
В ходе учения в Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл), для обнаружения диверсионных формирований и охраны мобильных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применяются беспилотные летательные аппараты БпЛА.
БпЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные формирования, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. В связи с обнаружением ДРГ на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.
БпЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».
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Армия , РВСН
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