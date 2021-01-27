На учениях РВСН «диверсантов» нашли с помощью дронов

В ходе учения в Йошкар-Олинском ракетном соединении ( Республика Марий Эл ), для обнаружения диверсионных формирований и охраны мобильных ракетных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применяются беспилотные летательные аппараты БпЛА.

БпЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные формирования, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. В связи с обнаружением ДРГ на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

БпЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».