Силовики испытают новый пистолет «Аспид»

Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при доработке, сообщает в среду пресс-служба " Ростеха ".

"Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания", — говорится в релизе.

В компании пояснили, что этап апробации необходим для ознакомления потенциальных потребителей с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Он предшествует предварительным и приемочным испытаниям спортивного оружия.

"Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам — в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы", — цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Аспид" разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный — на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела.

Серийный "Аспид" оснащен планкой Пикатинни — системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов. Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка.

Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. Гарантийный ресурс, по заявлению разработчика, составляет не менее 25 тысяч выстрелов, а магазина — не менее 7 тысяч. Оружие можно использовать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

У модификации РГ120-1 нет наружных механических предохранителей, все предохранители внутренние, автоматические. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. Сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена.