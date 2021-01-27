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Пилот F-35 перечислил недостатки американского истребителя 

Ferra.ru 1 час назад
Пилот F-35 перечислил недостатки истребителя
Фото: Ferra.ru
Авиационный журнал Hush-Kit взял интервью у анонимного пилота F-35, в рамках которого были перечислены недостатки американского истребителя.
Пилот обратил внимание и на положительные стороны летательного аппарата. Так, отмечается, что модель F-35 стала первым самолетом с сенсорным экраном. Нововведение сделало пользование истребителем более простым, поскольку в отличии от переключателей, сенсоры обеспечивают быструю смену функционала.

Однако существенным недостатком сенсорных экранов в истребителе является отсутствие тактильной обратной связи. «В настоящее время я нажимаю не на ту часть экрана примерно в 20% случаев», — поделился автор, отметив, что зачастую такие ситуации возникают во время турбулентности.

Помимо прочего пилот отметил, что устаревшие проекционные дисплеи HUD были лучше, чем ныне изготовленный на заказ «волшебный шлем» суммой в 400 тыс. долларов. По его словам, старые HUD могли отображать данные без сжатия их для соответствия полю зрения. Также пилот отметил, что опция голосового ввода в истребителе является бесполезной, поскольку во время полета не обладает необходимой стабильностью.
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