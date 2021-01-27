Эксперт оценил возможность военного переворота в США 

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец оценил возможность военного переворота в США.
По словам Баранца, американская армия еще не созрела для переворота, хотя некоторые тенденции противостояния армии и власти все же прослеживаются.
«Конечно, определенное агрессивное настроение в армии США есть, но пропагандистская машина душит эти настроения и выплевывает за пределы воинских частей всех, кто катит бочку на власть США», — заявил Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.
Он отметил, что в США «не сложились традиции» военных переворотов, когда войска готовы пойти наперекор власти. У американских офицеров, получающих хорошую зарплату, нет желания воевать с собственной властью.
Баранец добавил, что хотел бы, чтобы новый президент США Джо Байден совершал больше ошибок в отношении армии — так у военных быстрее кончится терпение.
Как сообщал «Рамблер», ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Джо Байден после инаугурации начнет «травлю несогласных» по примеру Украины 2014 года. Брод считает, что несогласных будут либо «выдавливать» из страны, либо физически уничтожать.