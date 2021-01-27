Эксперт оценил возможность военного переворота в США 

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец оценил возможность военного переворота в США

По словам Баранца, американская армия еще не созрела для переворота, хотя некоторые тенденции противостояния армии и власти все же прослеживаются.

«Конечно, определенное агрессивное настроение в армии США есть, но пропагандистская машина душит эти настроения и выплевывает за пределы воинских частей всех, кто катит бочку на власть США», — заявил Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Он отметил, что в США «не сложились традиции» военных переворотов, когда войска готовы пойти наперекор власти. У американских офицеров, получающих хорошую зарплату, нет желания воевать с собственной властью.