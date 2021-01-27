Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Эксперт оценил возможность военного переворота в США 

Вероника Полынина 8 минут назад
Эксперт оценил возможность военного переворота в США
Фото: РИА Новости
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец оценил возможность военного переворота в США.
По словам Баранца, американская армия еще не созрела для переворота, хотя некоторые тенденции противостояния армии и власти все же прослеживаются.

«Конечно, определенное агрессивное настроение в армии США есть, но пропагандистская машина душит эти настроения и выплевывает за пределы воинских частей всех, кто катит бочку на власть США», — заявил Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Он отметил, что в США «не сложились традиции» военных переворотов, когда войска готовы пойти наперекор власти. У американских офицеров, получающих хорошую зарплату, нет желания воевать с собственной властью.
Баранец добавил, что хотел бы, чтобы новый президент США Джо Байден совершал больше ошибок в отношении армии — так у военных быстрее кончится терпение.
Как сообщал «Рамблер», ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Джо Байден после инаугурации начнет «травлю несогласных» по примеру Украины 2014 года. Брод считает, что несогласных будут либо «выдавливать» из страны, либо физически уничтожать.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Комментарии
Армия , Виктор Баранец , Джозеф Байден , Александр Брод , Совет по правам человека , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение