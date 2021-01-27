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Москва

Украинский генерал испугался российских «Искандеров» 

РИА Новости 43 минуты назад
Украинский генерал испугался российских «Искандеров»
Фото: РИА Новости
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил о риске "широкомасштабной наступательной операции" России.
По его словам, за последние годы Москва значительно усилила свои войска на южном и западном направлениях, поставив туда крылатые и тактические ракеты. В связи с этим, по мнению Гвоздя, об угрозе захвата Украины "говорить не приходится".
Генерал отметил, что сейчас Москва вводит новые части, на вооружении которых будут находиться ракетные комплексы "Искандер", способные нести в том числе тактическое ядерное оружие.

"На сегодняшний день угроза вторжения не снята. Группировка с того времени во много раз более мощная находится на границе с Украиной, и каждый день она усиливается", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".

Ранее другой украинский генерал Сергей Кривонос выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы. Он сравнил Украину с "зайцем", который гораздо слабее российского "медведя".
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Армия , Москва
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