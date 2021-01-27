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Москва

Россия и США продлят договор о ядерной безопасности на условиях Москвы 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США, будет продлен на условиях Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, документ будет пролонгирован на пять лет, сообщает ТАСС.
Рябков подчеркнул, что продление ДСНВ произойдет без предварительных условий, без дополнений и «каких бы то не было довесков», как того требовали российские власти. По его словам, таким образом договор будет продлен с соблюдением всех интересов российской стороны.

«На наших условиях», — пояснил Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером США Джо Байденом о продлении ДСНВ, заключенного 8 апреля 2010 года. Соответствующий документ ушел на рассмотрение членам Совета Федерации РФ. Представлять инициативу российского президента будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Посол: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ
Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года.
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Армия , Видео , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Владимир Путин , МИД , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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