Россия и США продлят договор о ядерной безопасности на условиях Москвы 

Рябков подчеркнул, что продление ДСНВ произойдет без предварительных условий, без дополнений и «каких бы то не было довесков», как того требовали российские власти. По его словам, таким образом договор будет продлен с соблюдением всех интересов российской стороны.

«На наших условиях», — пояснил Рябков.

Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года.