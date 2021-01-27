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Раскрыты возможности комплекса «Гром-Э» для БПЛА «Охотник» 

Российская Газета 1 час назад
Названы характеристики комплекса «Гром-Э» для БПЛА «Охотник»
Фото: РИА Новости
Названы преимущества нового управляемого планирующего боеприпаса "Гром-Э".
Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов дал интервью изданию "Российский промышленный курьер". В нем он в частности рассказал о перспективном управляемом комплексе ракетно-бомбового вооружения "Гром-Э". Напомним, ранее разработчики сообщали, что создается он для истребителя Су-57. А недавно в СМИ появилась информации, что именно этот боеприпас испытывал ударный БПЛА "Охотник", являющийся ведомым дроном Су-57.
Как пояснил Борис Обносов, "Гром-Э" создан на базе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ.

— Модульное построение этого боеприпаса предоставляет практически неограниченные возможности по созданию модификаций с различными типами боевого снаряжения и систем наведения", — рассказал он. — А высокие летно-технические характеристики позволяют реализовать практически круговую зону досягаемости, включая заднюю полусферу. Таким образом, обеспечивается использование этого боеприпаса по всем типам целей независимо от их подвижности.

Также глава КТРВ сообщил, что успешно проводятся испытания перспективных авиабомб КАБ-250 и КАБ-250ЛГ-Э для Су-57. На заключительной стадии находятся испытания новых управляемых планирующих авиабомб УПАБ калибра 500 и 1500 килограммов с телевизионной головкой наведения.
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Армия , Борис Обносов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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