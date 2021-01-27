Названы характеристики комплекса «Гром-Э» для БПЛА «Охотник»

— Модульное построение этого боеприпаса предоставляет практически неограниченные возможности по созданию модификаций с различными типами боевого снаряжения и систем наведения", — рассказал он. — А высокие летно-технические характеристики позволяют реализовать практически круговую зону досягаемости, включая заднюю полусферу. Таким образом, обеспечивается использование этого боеприпаса по всем типам целей независимо от их подвижности.