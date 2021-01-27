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Норвегия отменила крупные военные учения из-за коронавируса 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
Норвегия отменила крупные военные учения из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Власти Норвегии решили отменить масштабные международные военные учения Joint Viking и Rein I из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает High North News со ссылкой на министерство обороны страны.
Издание Folkebladet при этом уточняет, что прибывшие в начале января результаты тестов 15 американских солдат из числа союзников, готовившихся принять участие в учениях, дали положительный результат на коронавирус. "С тех пор все военные, прибывшие в Норвегию за последние две недели, были также отправлены отбывать карантин", — отмечается в публикации.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен объявил об отмене учений и сообщил, что военнослужащие стран-союзников отправятся домой. "Сейчас наша страна находится в сложной эпидемиологической ситуации", — пояснил глава минобороны, уточнив, что вопрос учений будет вновь обсуждаться с союзниками на более позднем этапе.
Напомним, что Joint Viking — крупномасштабные зимние учения, которые проводятся в норвежском Тромсе на регулярной основе с участием союзников. В нынешних учениях на земле, воде и воздухе должны были принять участие свыше 10 тысяч военных, из которых 3,4 тысячи — из армий США, Германии, Великобритании и Нидерландов.
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Комментарии
Армия , В мире , Министерство обороны , Новосибирск , Новосибирская Область , Норвегия
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