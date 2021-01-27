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Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео стрельбы десантников на учении в Волгоградской области.
"Кадры стрельбы десантников в ходе тактического учения на полигоне Камышинский в Волгоградской области", — говорится в комментарии к видео.
ВДВ — отдельный род войск Вооружённых сил Российской Федерации, являющийся средством и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.
Армия , Видео , Министерство обороны
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