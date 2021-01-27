Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом 

"Кадры стрельбы десантников в ходе тактического учения на полигоне Камышинский в Волгоградской области", — говорится в комментарии к видео.

ВДВ — отдельный род войск Вооружённых сил Российской Федерации, являющийся средством и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.