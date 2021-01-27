Десантирование подразделений ВДВ показали на видео 

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"Кадры массового десантирования подразделений ивановского соединения ВДВ вместе со штатными БМД-4М в Костромской области. В ходе тренировки было совершено более 650 прыжков с парашютом из военно-транспортного самолета Ил-76МД.

Интервал отделения личного состава от самолета при десантировании составил 0,7 секунды при скорости воздушного судна более 360 км/ч", — говорится в комментарии к видео.

БМД-4 — российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначена для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя.