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Москва

Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте выложило видеоролик, на котором демонстрируется процесс подготовки пилотов истребителей Су-34 на специальных тренажерах.
"Молодые летчики и курсанты филиала авиационного училища штурманов в Челябинске осваивают бомбардировщики Су-34 на новом компьютерном тренажере-симуляторе. Комплекс позволяет отрабатывать фигуры простого и сложного пилотажа, действия в особых ситуациях, а также применение штатного вооружения самолета.
После сеанса на тренажере летчики анализируют свои ошибки, чтобы не допускать их уже в воздухе. Окончив подготовку на симуляторе, пилоты приступают к реальным полетам на бомбардировщиках Су-34", — поясняется в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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