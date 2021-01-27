Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте выложило видеоролик, на котором демонстрируется процесс подготовки пилотов истребителей Су-34 на специальных тренажерах.

"Молодые летчики и курсанты филиала авиационного училища штурманов в Челябинске осваивают бомбардировщики Су-34 на новом компьютерном тренажере-симуляторе. Комплекс позволяет отрабатывать фигуры простого и сложного пилотажа, действия в особых ситуациях, а также применение штатного вооружения самолета.

После сеанса на тренажере летчики анализируют свои ошибки, чтобы не допускать их уже в воздухе. Окончив подготовку на симуляторе, пилоты приступают к реальным полетам на бомбардировщиках Су-34", — поясняется в комментарии к видео.