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Байден обсудил с генсеком НАТО Россию, Ирак и Афганистан 

РИА Новости и ещё 3 47 минут назад
Байден обсудил Россию с генсеком НАТО
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил Россию, Ирак и Афганистан, говорится в релизе Белого дома.

"Президент Джозеф Байден-младший поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент поблагодарил генсека за его надежное руководство альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", — говорится в сообщении.

Байден также подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии с Пятой статьей Североатлантического договора и укреплению трансатлантической безопасности.

"Президент также подчеркнул важность общих ценностей, консультаций и возможностей для усиления сдерживания и противодействия новым и возникающим угрозам, включая климатические изменения и глобальную безопасность в области здравоохранения", — отмечается в сообщении Белого дома.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден договорились вместе работать над подготовкой саммита альянса, проведение которого запланировано в 2021 году, говорится в распространенном заявлении пресс-службы блока.

"Они договорились вместе работать над подготовкой саммита НАТО в Брюсселе позднее в этом году, в ходе которого лидеры примут решения о том, как сделать наш сильный альянс еще сильнее", — говорится в документе.

Столтенберг также поздравил Байдена с инаугурацией, которая, по его словам, "стала яркой демонстрацией прочности демократии в США". Он добавил, что с приходом нового президента США, "открывается новая глава трансатлантического альянса".
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Армия , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , НАТО , Афганистан , Ирак , США
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