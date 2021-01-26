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NI рассказал об «ахиллесовой пяте» американских истребителей 

РИА Новости 21 минуту назад
Журналисты нашли недостатки у американских истребителей
Фото: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют ряд недостатков, которые делают их уязвимыми для противника. Об этом рассказало издание The National Interest.

"Стелс, вопреки распространенному мнению, не является плащом-неведимкой", — написали журналисты.

По их мнению, российские загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух" отлично справятся с задачей обнаружения стелс-самолета в небе. При этом, журналисты утверждают, что российские радиолокаторы легко отслеживают F-35 на больших расстояниях.
В статье утверждается, что технология инфракрасного поиска также вычисляет местоположение американских стелс-истребителей.
Среди прочих минусов американских летательных аппаратов авторы назвали существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, к которому истребители F-35 или B-2 не предназначены. По их словам, в воздухе F-35 может стать легкой добычей российского CУ-57.
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