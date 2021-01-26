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Бывшего главкома ВМФ России адмирала Громова похоронили на кладбище в Мытищах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Бывшего главкома ВМФ адмирала Громова похоронили
Фото: ТАСС
В Подмосковье простились с первым Главнокомандующим военно-морским флотом России Феликсом Громовым. Церемония состоялась на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

«Военная карьера привела его на самый высший пост главнокомандующего военно-морским флотом, я бы сказал в самые трудные годы. Все менялось. Менялось мировоззрение, была новая страна. Надо было сохранить флот. И, Феликс Николаевич с этой задачей справился. Хороший флотский товарищ. Учитель», — отметил Евменов.

Громов командовал ВМФ с 1992 по 1997 годы, входил с службу генеральных инспекторов Минобороны. Адмиралу было 83 года.
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Армия , Министерство обороны , Московская область , Мытищи
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