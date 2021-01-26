Бывшего главкома ВМФ адмирала Громова похоронили

«Военная карьера привела его на самый высший пост главнокомандующего военно-морским флотом, я бы сказал в самые трудные годы. Все менялось. Менялось мировоззрение, была новая страна. Надо было сохранить флот. И, Феликс Николаевич с этой задачей справился. Хороший флотский товарищ. Учитель», — отметил Евменов.