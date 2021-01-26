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Тральщик ЧФ «Валентин Пикуль» провёл стрельбы в Средиземном море 

RT на русском 2 часа назад
Тральщик ЧФ «Валентин Пикуль» провёл стрельбы в Средиземном море
Фото: function.mil.ru
Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провёл артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки в Средиземном море.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.
Мероприятия прошли в акватории пункта базирования кораблей ВМФ России.

«После проведения артиллерийских стрельб моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем», — указано в сообщении.

Экипаж корабля также отработал действия по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерной надводной и воздушной целей, а также плавающих мин условного противника.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военные Северного флота приняли участие в антитеррористических учениях в Мурманской области.
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Армия , Валентин Пикуль , Мурманская Область
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