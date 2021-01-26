В США и Канаде заметили российские Ту-142

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Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 засекли в зоне ПВО Аляски , сообщили в американо-канадском командовании воздушной обороны. При этом воздушного пространства США или Канады российские самолеты не нарушали.

Полет российских самолетов Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски привлек внимание NORAD — Объединенного командования воздушно-космической обороны США и Канады. Об этом говорится в Twitter структуры.

«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142», — заявили североамериканские военные.

Суверенное воздушное пространство Канады или США российские летчики не нарушали. Самолеты находились в воздухе на протяжении 11 часов, преодолев более 8 тыс. км. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) подчеркнули, что полет проходил над Чукотским и Беринговым морями.

Как сообщает со ссылкой на ВВО РИА «Новости», экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиомаяков.

При этом возле российских границ самолеты дальнего действия сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота России.

В ноябре британские истребители Typhoon были направлены на перехват российских военных самолетов Ту-142, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании.

В Северном флоте России заявили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 РФ провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики.

«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — говорится в сообщении СФ

Российские истребители также регулярно поднимаются на перехват американских и британских военных самолетов, приближающихся к границам РФ. 28 ноября истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США над Черным морем.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В декабре российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух в связи с приближением к российской границе над Беринговым морем самолета-разведчика ВВС Соединенных Штатов.

По данным Минобороны РФ, российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к государственной границе РФ.

Для недопущения нарушения госграницы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

В сентябре начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил журналистам, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО . В связи с этим «тезис о возросшей агрессивности со стороны России», тиражируемый Североатлантическим альянсом, «является ложным», подчеркнул он.

Герасимов в качестве примера активности сил НАТО указал на полеты иностранных военных самолетов и присутствие военно-морских сил альянса в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.