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МРК «Грайворон» примут в состав Черноморского флота 

ТК «Звезда» 2 часа назад
МРК «Грайворон» примут в состав Черноморского флота
Фото: Минобороны России
Малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», построенный для Черноморского флота, зашел в Севастополь для участия в церемонии подъема Андреевского флага и приема в корабельный состав флота. Проведение торжественных мероприятий запланировано на 30 января.
Церемония подъема Военно-Морского Флага и включения новой единицы в состав флота пройдет под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, с участием приглашенных лиц из администрации Севастополя, ветеранов и гостей мероприятия.
МРК «Грайворон» является девятым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.
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Комментарии
Армия , Игорь Осипов , Краснодарский Край , Севастополь , Черноморский
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