В США заявили, что ВВС страны опознали два самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски

Российские противолодочные самолеты Ту-142 вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски . Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.



The aircraft remained in int'l airspace and did not enter 🇺🇸or 🇨🇦 sovereign airspace #WeHaveTheWatch— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 26, 2021 Около 3:00 по московскому времени военнослужащие Командования воздушно-космической обороны Северной Америки идентифицировали и отследили два Ту-142, вошедшие в опознавательную зону ПВО Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

«26 января пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Там рассказали, что в ходе этого полета экипажи воздушных судов отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.