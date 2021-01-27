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Экипажи Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подлодки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Экипажи Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подлодки
Фото: РИА Новости
На Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота, сообщили в Минобороны.

«В ходе выполнения полетного задания группа самолетов в составе Ил-38 и Ил-38Н над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приемы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств. Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей», — передает официальный сайт Минобороны.

Главной целью проведения учебно-тренировочных полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.
Напомним, в ноябре на Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.
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