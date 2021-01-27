Экипажи Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подлодки 

«В ходе выполнения полетного задания группа самолетов в составе Ил-38 и Ил-38Н над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приемы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств. Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей», — передает официальный сайт Минобороны.