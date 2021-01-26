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Москва

Видео завершения работы мобильного госпиталя 

Вадим Дроздов 1 час назад
24 января в Хакасии завершил свою работу мобильный госпиталь, открытый силами военных Центрального военного округа.
"Личный состав мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого в Хакасии, завершил оказание помощи местному населению и администрации республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Военнослужащие продезинфицировали имущество, находившееся в красной зоне, после чего приступили к свертыванию мобильного госпиталя, загрузке имущества и подготовке техники для совершения марша в пункты постоянной дислокации.
Представителями Министерства здравоохранения республики Хакасия было организовано награждение медицинского персонала госпиталя грамотами и благодарственными письмами.
За время работы госпиталя от Covid-19 было вылечено более 400 человек. На лечение пациенты поступали из 12 муниципальных и районных больниц региона", — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Комментарии
Армия , Видео , Министерство обороны
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