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Москва

Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео с тренировкой миротворцев в Нагорном Карабахе по сопротивлению террористической деятельности.
"Тренировку по антитеррору провели российские миротворцы на наблюдательном посту в Нагорном Карабахе.
По «тревоге» военнослужащие заняли места на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также перекрыли трассу для прекращения движения.
Подобные тренировки проходят на регулярной основе", — говорится в комментарии к ролику.
Антитеррор (контртерроризм) — понятие, соединяющее в себе комплекс мер по нейтрализации терроризма: соответствующие новые законы и/или поправки к действующим и реальные действия спецслужб по обезвреживанию террористов.
Армия , Видео , Министерство обороны
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