Видео военного эксперимента под Челябинском 

На военном полигоне под Челябинском прошел военно-технический эксперимент. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с места событий.
"Военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника провели военнослужащие Центрального военного округа во время учения на полигоне в Челябинской области.
Учение проинспектировал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин", — говорится в комментарии к видео.