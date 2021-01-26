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Москва

Видео военного эксперимента под Челябинском 

Вадим Дроздов 1 час назад
На военном полигоне под Челябинском прошел военно-технический эксперимент. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с места событий.
"Военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам противника провели военнослужащие Центрального военного округа во время учения на полигоне в Челябинской области.
Учение проинспектировал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Александр Лапин , Министерство обороны
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