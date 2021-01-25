Патрушев обсудил продление СНВ-3 с коллегой из США 

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Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, обсуждались также «перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности».

«Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона», — сообщили в СБ РФ.