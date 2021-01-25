Патрушев обсудил продление СНВ-3 с коллегой из США 

Вопрос продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) обсудили 25 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник американского президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан.
Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, обсуждались также «перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности».
«Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона», — сообщили в СБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что на российско-американском экспертном уровне уже ведётся работа по оформлению продления СНВ-3 на пять лет.