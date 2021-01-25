В России создали единую систему радиационной и химической защиты 

«Еще одна научно-технологическая разработка, созданная институтом в 2020 году, — единая автоматизированная территориально-распределенная информационная система оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах Российской Федерации. Она предусматривает автоматизированный сбор от муниципальных образований и субъектов РФ показателей, характеризирующих состояние РХБ-защиты населения, последующую оценку положения дел в субъектах России, ранжирование субъектов по уровню РХБ-защиты с последующим ежегодным докладом результатов оценки в Совет Безопасности», — передает РИА «Новости» слова заместителя начальника института Игоря Сосунова.