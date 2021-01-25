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В России создали единую систему радиационной и химической защиты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В России создали единую систему радиационной и химической защиты
Фото: РИА Новости
Единая автоматизированная информационная система оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах России создана в 2020 году учеными ВНИИ ГОЧС, ее результаты ежегодно будут поступать в Совет Безопасности страны, сообщили во Всероссийском научно-исследовательского институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Еще одна научно-технологическая разработка, созданная институтом в 2020 году, — единая автоматизированная территориально-распределенная информационная система оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах Российской Федерации. Она предусматривает автоматизированный сбор от муниципальных образований и субъектов РФ показателей, характеризирующих состояние РХБ-защиты населения, последующую оценку положения дел в субъектах России, ранжирование субъектов по уровню РХБ-защиты с последующим ежегодным докладом результатов оценки в Совет Безопасности», — передает РИА «Новости» слова заместителя начальника института Игоря Сосунова.

Ведомство отмечает, что в настоящее время ВНИИ ГОЧС осуществляет разработку предложений по повышению эффективности функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, а также начинает дистанционное обучение руководителей и специалистов СНЛК.
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Армия , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
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