В России создали единую систему радиационной и химической защиты 

Единая автоматизированная информационная система оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах России создана в 2020 году учеными ВНИИ ГОЧС, ее результаты ежегодно будут поступать в Совет Безопасности страны, сообщили во Всероссийском научно-исследовательского институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«Еще одна научно-технологическая разработка, созданная институтом в 2020 году, — единая автоматизированная территориально-распределенная информационная система оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах Российской Федерации. Она предусматривает автоматизированный сбор от муниципальных образований и субъектов РФ показателей, характеризирующих состояние РХБ-защиты населения, последующую оценку положения дел в субъектах России, ранжирование субъектов по уровню РХБ-защиты с последующим ежегодным докладом результатов оценки в Совет Безопасности», — передает РИА «Новости» слова заместителя начальника института Игоря Сосунова.
Ведомство отмечает, что в настоящее время ВНИИ ГОЧС осуществляет разработку предложений по повышению эффективности функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения, а также начинает дистанционное обучение руководителей и специалистов СНЛК.