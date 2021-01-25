Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Китае опровергли сообщения индийских СМИ о раненных бойцах армии КНР 

News.ru 1 час назад
В Китае назвали ложью сообщения Индии о раненных бойцах армии КНР
Фото: Reuters
Китайская газета Global Times опровергла сообщения СМИ Индии о ранении 20 военнослужащих Народно-освободительной армии КНР в столкновении на границе.
Китайское издание утверждает, что ознакомилось с патрульными журналами пограничников. В документах содержатся данные об инциденте между военными Индии и Китая, произошедшем несколько дней назад, однако нет никаких записей о потерях и пострадавших.

Между передовыми силами двух стран были незначительные трения, но если бы они привели к потерям, их бы обязательно зафиксировали в журналах китайских патрулей, — подчёркивает издание.

Global Times называет все сообщения о пострадавших китайских солдатах «ложными новостями».
Очередной инцидент на китайско-индийской границе произошёл вскоре после переговоров представителей командования сухопутных сил двух стран. Встреча проходила на пограничном посту Молдо с китайской стороны и длилась порядка 15 часов.
Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая 2020 года. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек.
В середине июня в районе реки Галван в Ладакхе вновь произошли конфликты между военными. Индия потеряла не менее 20 человек убитыми, ещё 76 военнослужащих были ранены. По данным индийского командования, потери китайской стороны составили около 45 человек убитыми.
Как писал NEWS.ru, в ноябре представители сухопутных войск Индии и Китая условились проявить сдержанность на границе двух держав и продолжить диалог по поводу спорных вопросов.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
News.ru: последние новости
Более 20 военных ранены в ходе столкновения на границе Индии и Китая Более 20 военных ранены в ходе столкновения на границе Индии и Китая «Убийца С-400»: американский самолёт назвали «самым крутым в мире» «Убийца С-400»: американский самолёт назвали «самым крутым в мире» Британский военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе Британский военный две недели прятал любовницу в шкафу на авиабазе
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение