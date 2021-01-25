Россия ответила учебными стрельбами на появление эсминца США в Черном море

Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил корабль условного противника, который по легенде учений направлялся к побережью Краснодарского края, сообщает Interfax. Так российские моряки отреагировали на заход в Черное море американского эсминца.
Два дня назад российские военные сообщили об отслеживании эсминца «Дональд Кук», который появился в акватории Черного моря. Американский корабль способен нести на себе полсотни крылатых ракет «Томагавк», радиус поражения цели у которых составляет около полутора километров.
На фоне новости о заходе корабля Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море были проведены учебные стрельбы российского сторожевого корабля «Пытливый». Судно направилось в означенный командованием район. Экипаж обнаружил предполагаемую цель, которая двигалась по направлению к российской границе, и идентифицировал её. Корабль условного противника, в роли которого выступал щит-мишень, был уничтожен прямым попаданием. Также российские военные отработали слаженность действий при противоминной и противовоздушной обороне.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия продемонстрировала Японии, что готова всеми силами отстаивать территориальную принадлежность Курил. Речь идет об артиллерийских стрельбах нового российского фрегата «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», которые прошли в Японском море. Учения совпали с переброской на острова зенитной ракетной системы С-300В4, которая может благополучно противостоять современным истребителям. Журналисты предположили, что таким образом Москва подала Токио знак «о последствиях попытки расшатать ситуацию вокруг Курил».