Россия ответила учебными стрельбами на появление эсминца США в Черном море

Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил корабль условного противника, который по легенде учений направлялся к побережью Краснодарского края сообщает Interfax. Так российские моряки отреагировали на заход в Черное море американского эсминца.

Два дня назад российские военные сообщили об отслеживании эсминца «Дональд Кук», который появился в акватории Черного моря. Американский корабль способен нести на себе полсотни крылатых ракет «Томагавк», радиус поражения цели у которых составляет около полутора километров.

На фоне новости о заходе корабля Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море были проведены учебные стрельбы российского сторожевого корабля «Пытливый». Судно направилось в означенный командованием район. Экипаж обнаружил предполагаемую цель, которая двигалась по направлению к российской границе, и идентифицировал её. Корабль условного противника, в роли которого выступал щит-мишень, был уничтожен прямым попаданием. Также российские военные отработали слаженность действий при противоминной и противовоздушной обороне.